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15 июля 2025 в 18:30

МИД И МВД одобрили список преступлений, за которые лишат гражданства

Яровая: приобретенного гражданства будут лишать независимо от срока давности

Ирина Яровая Ирина Яровая Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Решение о прекращении приобретенного гражданства РФ за преступления будет приниматься независимо от срока давности совершенного преступления и времени вынесения приговора, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приводятся на сайте Госдумы. Отмечается, что МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД поддержали эти меры.

Прекращение гражданства будет предусмотрено за убийство, за все насильственные преступления, за все преступления по педофилии, связанные с развратными действиями в отношении детей, по порнографии, по любым насильственным действиям, — сообщила вице-спикер.

Также отобрать российский паспорт у мигранта смогут при публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. Среди оснований для лишения гражданства выделено сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности РФ, помощь противнику в деятельности во вред России, пропаганду нацистской атрибутики или символики и другие действия, направленные в ущерб стране.

Ранее министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин сообщил, что следователи занимаются вопросом лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты в начале мая. По его словам, в противном случае они смогут вернуться и продолжить жить в РФ.

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