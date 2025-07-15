МИД И МВД одобрили список преступлений, за которые лишат гражданства Яровая: приобретенного гражданства будут лишать независимо от срока давности

Решение о прекращении приобретенного гражданства РФ за преступления будет приниматься независимо от срока давности совершенного преступления и времени вынесения приговора, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приводятся на сайте Госдумы. Отмечается, что МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД поддержали эти меры.

Прекращение гражданства будет предусмотрено за убийство, за все насильственные преступления, за все преступления по педофилии, связанные с развратными действиями в отношении детей, по порнографии, по любым насильственным действиям, — сообщила вице-спикер.

Также отобрать российский паспорт у мигранта смогут при публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. Среди оснований для лишения гражданства выделено сотрудничество с иностранным государством или организацией против безопасности РФ, помощь противнику в деятельности во вред России, пропаганду нацистской атрибутики или символики и другие действия, направленные в ущерб стране.

Ранее министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин сообщил, что следователи занимаются вопросом лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты в начале мая. По его словам, в противном случае они смогут вернуться и продолжить жить в РФ.