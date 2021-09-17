Подполковник запаса МВД рассказал, как остановить насилие над детьми

Чтобы остановить череду насилия в отношении несовершеннолетних, правоохранительные органы должны уделять больше внимания профилактическому учёту ранее судимых за насильственные или тяжкие преступления, а также активизировать работу в жилом секторе. Об этом «Москве 24» рассказал подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

Необходимо активизировать работу в жилом секторе, больше работать с картотеками, посещать ранее судимых лиц — и таких преступлений будет меньше, — считает эксперт.

По его мнению, повлиять на решение проблемы может также частое взаимодействие сотрудников МВД с населением. Иванников подчеркнул, что очень важно, чтобы правоохранители ходили на службу не в гражданской одежде, а в форменном обмундировании. Особенно это касается малых городов. Он привёл в пример воров, у которых существует суеверие, что если по дороге на «дело» они встречают представителей правопорядка в форме или их автомобиль, то это дурной знак и нужно отказаться от задуманного.

Кроме того, по мнению специалиста, необходимо, чтобы родители и педагоги проводили беседы с детьми, объясняли им, как вести себя с незнакомым человеком и в различных экстремальных ситуациях.

За последние месяцы во многих регионах России произошла чреда преступлений в отношении детей. Так, накануне в селе Казарь Орловской области нашли закопанный в подвале дома труп девочки, предположительно, Виктории Гнедовой. Следствие подозревает в убийстве её соседа, ранее судимого за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Также в начале сентября стало известно о надругательстве над двумя 10-летними школьницами из Кемеровской области. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего Виктора Пестерникова. Мужчина был ранее был судим за насилие над детьми и не так давно освободился.