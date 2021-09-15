Знакомая рассказала о предполагаемом убийце девочки в Орловской области

Подруга матери убитой в Орловской области девочки Ольга рассказала, что подозреваемый в совершении преступления работал при школе. Он женат, проживал вместе с супругой. У них были сын и дочь, которые умерли во взрослом возрасте. О предполагаемом убийце женщина рассказала РЕН ТВ.

По её словам, и подозреваемый с женой, и их дети выпивали. Однако никто не подозревал, что мужчина может совершить такое преступление.

При школе он работал. Никогда ни за что бы никто не подумал, что он может такое [творить], — сказала она.

Женщина также сообщила, что в день пропажи девочки мужчина купил мороженое ей и другим детям.

Дочка моя где-то в час с ней ходили куриц с огорода выгонять, потом мы ушли на речку. В три часа мы пришли, она переоделась — «Мам, я гулять». Им дядя Саша этот, как рассказывала дочка, купил мороженое, — поделилась женщина.

Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 18 июня. Её тело было обнаружено в схроне в подвале многоквартирного дома. Специалисты идентифицировали её по одежде.

По имеющимся данным, ребенок погиб в тот же день, когда пропал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские подозревают в убийстве ребёнка 61-летнего соседа девочки. Ранее он был задержан по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее было опубликовано фото подозреваемого убийцы.