Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области

Фотография подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области опубликована на официальном сайте МВД РФ.
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Полицейские подозревают в убийстве ребёнка 61-летнего соседа девочки. Ранее он был задержан по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.
Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 18 июня. В результате поисков её тело было обнаружено в схроне в подвале многоквартирного дома. Специалисты идентифицировали её по одежде.
По имеющимся данным, ребенок погиб в тот же день, когда пропал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».