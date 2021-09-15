Опубликовано фото подозреваемого в убийстве девочки в Орловской области

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Фотография подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области опубликована на официальном сайте МВД РФ.

На фотографии изображён пожилой мужчина в медицинской маске и очках. Он стоит возле подъезда многоквартирного дома. На нём серые брюки и голубая рубашка, на голове кепка.

Полицейские подозревают в убийстве ребёнка 61-летнего соседа девочки. Ранее он был задержан по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.

Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 18 июня. В результате поисков её тело было обнаружено в схроне в подвале многоквартирного дома. Специалисты идентифицировали её по одежде.

По имеющимся данным, ребенок погиб в тот же день, когда пропал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».