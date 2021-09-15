Тело пропавшей девочки нашли в подвале её дома в Орловской области

Тело девятилетней девочки, пропавшей в Орловской области, обнаружили в подвале двухэтажного дома, где она жила. Ребёнок исчез несколько дней назад. Об этом пишут «Орловские новости» со ссылкой на источники.

18 июня школьница ушла из дома в селе Казарь после ссоры с родителями. Однако девочка не вернулась, после чего начались её масштабные поиски. Спустя почти три месяца в подвале дома, где жил ребёнок, обнаружили, предположительно, его труп, закопанный на глубине два метра.

Теперь полиции предстоит идентифицировать личность «находки». Как отмечает издание, практически с полной вероятностью можно говорить, что это тело пропавшей девочки.

Следствие подозревает в убийстве школьницы жильца того же дома. Его уже задержали.

Ранее тело новорождённого младенца было найдено в мусорном контейнере в одном из районов Ульяновска. Обнаруживший ребёнка позвонил в полицию Засвияжского района.