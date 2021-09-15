Тело пропавшей девочки нашли в подвале её дома в Орловской области

Тело девятилетней девочки, пропавшей в Орловской области, обнаружили в подвале двухэтажного дома, где она жила. Ребёнок исчез несколько дней назад. Об этом пишут «Орловские новости» со ссылкой на источники.
18 июня школьница
Теперь полиции предстоит идентифицировать личность «находки». Как отмечает издание, практически с полной вероятностью можно говорить, что это тело пропавшей девочки.
Следствие подозревает в убийстве школьницы жильца того же дома. Его уже задержали.
Ранее тело новорождённого младенца было найдено в мусорном контейнере в одном из районов Ульяновска. Обнаруживший ребёнка позвонил в полицию Засвияжского района.