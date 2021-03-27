Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Ульяновске

https://static.news.ru/photo/250b365c-8fd9-11eb-bd17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело новорождённого младенца найдено в мусорном контейнере в одном из районов Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, инцидент произошёл утром 27 марта. Нашедший ребёнка позвонил в полицию Засвияжского района. Информацию также передали в скорую помощь.

В ходе выезда бригада скорой помощи обнаружила труп недоношенного новорождённого ребёнка весом примерно 2,3 кг, — сказано в сообщении.

Врачи зарегистрировали биологическую смерть. Сейчас следователи ищут родителей малыша и выясняют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке.

Ранее в Волгограде, как писал NEWS.ru, работники мусороперерабатывающего заводе обнаружили тела двоих новорождённых детей. Их мать долгое время не знала, что беременна, будучи уверенной, будто просто набрала вес. Родив дома мёртвую двойню, женщина не придумала ничего лучше, как выбросить младенцев в мусор.