Тела двух малышей нашли на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде

https://static.news.ru/photo/fcbd9268-8fb4-11eb-8ca3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела двоих новорождённых детей обнаружили работники мусороперерабатывающего заводе в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошёл утром 28 марта. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, передаёт РИА Новости.

В частности, уже установлено, что дети появились на свет вне стен медицинского учреждения, они родились мёртвыми. Личность предполагаемой матери уже установлена.

По предварительным данным, жительница Волгограда избавилась от мертворождённых детей, выбросив их вместе с мусором. Сейчас полиция выясняет, почему роды проходили в домашних условиях.

Ранее, как писал NEWS.ru, похожий случай произошёл в подмосковном Егорьевске. Там на сортировочной ленте комплекса переработки отходов было найдено тело мёртвого мальчика.