СК ищет мать младенца, найденного мёртвым на мусорном заводе в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a05a9fc6-8f04-11eb-a3e7-96000091f725_660.jpg Фото: mgkh.mosreg.ru

Оперативники ищут мать мёртвого мальчика, найденного на сортировочной ленте комплекса переработки отходов в подмосковном Егорьевске, рассказала старший помощник руководителя ГСУСК по Мособласти Ольга Врадий.

Также силовики осмотрели место ЧП, поговорили с сотрудниками предприятия, которые могут быть очевидцами трагедии. Также эксперты изучат материалы с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверок СК примет процессуальное решение, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Накануне обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском. На месте работают оперативники. Возбуждено уголовное дело, рассказал журналистам официальный представитель СУ СК РФ по региону Александр Афонин. По его данным, силовики устанавливают причастных к преступлению. Эксперты выяснят, родился ли ребёнок живым или мертворождённым. Кроме того, 23 марта два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы.

Ранее, 23 марта, в одной квартир в центре Москвы нашли тела матери и сына. Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано. По словам соседей, они не видели погибших во дворе около месяца. Мужчина ранее злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти, писал NEWS.ru.