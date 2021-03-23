https://static.news.ru/photo/818e1308-8c7e-11eb-ab39-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/sledcombryansk

Обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском. На месте работают оперативники. Возбуждено уголовное дело, рассказал журналистам официальный представитель СУ СК РФ по региону Александр Афонин.

Следователи работают на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить причину смерти младенца, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По его данным, силовики устанавливают причастных к преступлению. Эксперты выяснят, родился ли ребёнок живым или мертворождённым. Кроме того, 23 марта два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы. ЧП произошло в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, обнаружены тела 26-летнего жителя Рузского района Мособласти и 35-летней уроженки города Камышин Волгоградской области. Предположительно, оба скончались от отравления неустановленным веществом.

Ранее, 23 марта, в одной квартир в центре Москвы нашли тела матери и сына. Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано. По словам соседей, они не видели погибших во дворе около месяца. Мужчина ранее злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти, писал NEWS.ru.