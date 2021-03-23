Два трупа нашли в туалете московского ТЦ

https://static.news.ru/photo/5fb4ea3e-8ba9-11eb-89d5-96000091f725_660.jpg Фото: gorod.tc

Два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы. ЧП произошло в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов.

По предварительным данным, обнаружены тела 26-летнего жителя Рузского района Мособласти и 35-летней уроженки города Камышин Волгоградской области. Предположительно, оба скончались от отравления неустановленным веществом, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее, 23 марта, в одной квартир в центре Москвы нашли тела матери и сына. Инцидент произошёл на улице Шаболовка. В квартире обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины. Дверь была закрыта изнутри, никаких повреждений на телах не зафиксировано. По словам соседей, они не видели погибших во дворе около месяца. Мужчина ранее злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти, писал NEWS.ru.