Россиянка выбросила тела мертворождённых детей на свалку

https://static.news.ru/photo/1901e194-8fc0-11eb-bcc7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Волгограда родила близнецов. Дети оказались мёртвыми, и она выбросила их тела на свалку.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что два трупа новорождённых нашли на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. Позже представитель СУ СК РФ по Волгоградской области сообщил агентству, что следователям удалось установить личность матери мёртвых детей.

По информации СК, дети оказались недоношенными. Их 37-летняя мать долгое время не знала, что беременна, думая, что просто набрала вес. Она в итоге так и не обратилась к врачам, даже узнав о беременности. 25 марта она родила у себя дома. Оба ребёнка не подавали признаков жизни, мать завернула их в полиэтиленовый мешок и выкинула.

СК РФ начал доследственную проверку по этому происшествию.

Ранее тело младенца обнаружили в здании комплекса переработки отходов в подмосковном Егорьевске, передавал NEWS.ru. По словам старшего помощника руководителя областного ГСУ СК Ольги Врадий, труп заметили на сортировочной ленте. Проведён осмотр места происшествия и опрос рабочих. Следователи планируют изъять видео с камер наблюдения.