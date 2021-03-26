Тело младенца обнаружили в подмосковном комплексе переработке отходов

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Тело младенца найден в здании комплекса переработки отходов в подмосковном Егорьевске, сообщила старший помощник руководителя областного ГСУСК Ольга Врадий.

По её словам, труп ребёнка находился на сортировочной ленте.

Следователем следственного отдела по городу Егорьевск ГСУСК по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола, — говорится в сообщении.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия и опрос рабочих. Следователи планируют изъять видео с камер наблюдения. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что тело зарезанного пятнадцатилетнего подростка нашли в квартире в Солнечногорске (Мособласть). На теле покойного обнаружили множественные ножевые ранения. На месте происшествия работают оперативники и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.