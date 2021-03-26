Тело зарезанного подростка нашли в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/f5c960e6-8e23-11eb-af48-96000091f725_660.jpg Фото: ГСУ СК по Московской области

Тело зарезанного пятнадцатилетнего подростка нашли в квартире в Солнечногорске (Мособласть), рассказала журналистам представитель Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий. На теле покойного обнаружили множественные ножевые ранения. На месте происшествия работают оперативники и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в посёлке Голубое городского округа Солнечногорск обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями, — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Мособласти.

По данным Telegram-канала «112», погибшего зовут Фёдор Б., он пропал 25 марта — сел на автобус на станции «Крюково». Вскоре парень перестал выходить на связь. Его отец сразу обратился в правоохранительные органы. По подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего мужчину, добавили в «112». По предварительной информации, они были знакомы друг с другом — якобы Фёдор хотел приобрести наркотики и нашёл «продавца». Возможного убийцу доставили в СК.

Накануне следователи СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) по факту смерти 12-летнего мальчика в результате огнестрельного ранения. Согласно данным стражей порядка, инцидент произошёл 24 марта в селе Алексеевка Октябрьского района. Тело мальчика было найдено в одном из частных домов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром 26 марта. Предварительной причиной смерти молодых людей 18 и 19 лет является электротравма. По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.