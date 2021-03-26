Под Ростовом подросток погиб от огнестрельного ранения

Следователи СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) по факту смерти 12-летнего мальчика в результате огнестрельного ранения.
Согласно данным расследования, инцидент произошёл 24 марта в селе Алексеевка Октябрьского района. Тело мальчика было найдено в одном из частных домов. Рядом с ним находилось охотничье ружьё «Сайга», два патрона и одна стреляная гильза.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы,
По факту инцидента прокуратура региона
По сведениям ТАСС, подростка случайно
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 17-летний подросток убил 14-летнего мальчика. Как выяснилось, незадолго до этого они находились в компании своих знакомых. Ребята распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними произошёл конфликт.