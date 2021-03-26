Под Ростовом подросток погиб от огнестрельного ранения

https://static.news.ru/photo/36ebcf7a-8e22-11eb-8fd5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) по факту смерти 12-летнего мальчика в результате огнестрельного ранения.

Согласно данным расследования, инцидент произошёл 24 марта в селе Алексеевка Октябрьского района. Тело мальчика было найдено в одном из частных домов. Рядом с ним находилось охотничье ружьё «Сайга», два патрона и одна стреляная гильза.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы, сообщается на сайте ведомства.

По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку причин и условий произошедшего, выполнения родителями и органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций. Ведомство также даст оценку соблюдения законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия.

По сведениям ТАСС, подростка случайно застрелил его сверстник. Мальчики достали из сейфа ружье, принадлежащее отцу одного из них, и во время игры прогремел выстрел. В агентстве отметили, что пока эта информация официально не подтверждена.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 17-летний подросток убил 14-летнего мальчика. Как выяснилось, незадолго до этого они находились в компании своих знакомых. Ребята распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними произошёл конфликт.