Нетрезвый подросток убил 14-летнего мальчика в Москве

https://static.news.ru/photo/64956d08-0d41-11eb-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории столичного района Южное Бутово во дворе жилого дома было обнаружено тело 14-летнего мальчика. Позднее выяснилось, что незадолго до смерти он находился в компании своих знакомых. Ребята распивали спиртные напитки, и в один момент у подростка случился конфликт с 17-летнем молодым человеком.

Проверку по факту обнаружения тела подростка проводит московская прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что несовершеннолетние распивали алкоголь в квартире одного из домов по улице Поляны. В процессе пьянки между подростками произошёл конфликт.

Результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть), прокуратурой Москвы поставлены на контроль, — цитирует сотрудников ведомства РИА Новости.

В настоящий момент следователи занимаются установлением причины смерти мальчика. Они допрашивают его родителей и друзей. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее писал NEWS.ru, ученик девятого класса зарезал свою мать на Искровском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, 15-летний юноша поругался со своей матерью. В ходе ссоры он нанёс ей множественные ранения, предположительно, мачете. Пострадавшая со скальпированными ранами головы и шеи была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, однако позднее скончалась.