Школьник зарубил свою мать мачете в Петербурге

Ученик девятого класса зарезал свою мать на Искровском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга.
Согласно данным следствия, 15-летний юноша поругался со своей матерью. В ходе ссоры он нанёс ей множественные ранения, предположительно, мачете. Пострадавшая со скальпированными ранами головы и шеи была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, однако позднее скончалась.
Подростка задержали и доставили в отдел полиции, где поместили в изолятор. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли нож. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося,
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина в Самаре зарубил мачете обоих своих родителей. После этого тело матери он обезглавил. Как сообщили представители пресс-службы СУ СКР по Самарской области, убийца совершил это преступление из-за личной неприязни.
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