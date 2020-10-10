Школьник зарубил свою мать мачете в Петербурге

https://static.news.ru/photo/00e91c82-0b9d-11eb-949d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Ученик девятого класса зарезал свою мать на Искровском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, 15-летний юноша поругался со своей матерью. В ходе ссоры он нанёс ей множественные ранения, предположительно, мачете. Пострадавшая со скальпированными ранами головы и шеи была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, однако позднее скончалась.

Подростка задержали и доставили в отдел полиции, где поместили в изолятор. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли нож. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, передаёт 5-tv.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина в Самаре зарубил мачете обоих своих родителей. После этого тело матери он обезглавил. Как сообщили представители пресс-службы СУ СКР по Самарской области, убийца совершил это преступление из-за личной неприязни.