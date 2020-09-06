Мужчина в Самаре зарубил родителей и обезглавил мать

https://static.news.ru/photo/e2cb234c-f028-11ea-9519-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ-СКР Самара/vk.com

Мужчина в Самаре зарубил мачете обоих своих родителей. После этого тело матери он обезглавил. Как сообщили представители пресс-службы СУ СКР по Самарской области, убийца совершил это преступление из-за личной неприязни.

Отмечается, что описанные события произошли в период с 25 по 31 августа. Мужчина пришёл в дом к родителям и каждому из них нанёс минимум по 10 ударов мачете. Позднее он отрезал матери голову ножом.

Затем убийца уехал в Санкт-Петербург. Там его обнаружили полицейские и вернули в Самару. Во время допроса он во всём сознался. Жителю Самары предъявили обвинение в убийстве двух человек.

За несколько лет до этого он уже совершал похожее преступление. Злоумышленник тогда убил своего соседа и отрезал ему голову. Мужчину признали невменяемым. Он лежал в психбольнице, а затем улетел в Турцию, откуда перебрался в Петербург. Со своими родителями он не общался, поэтому они объявили его в розыск. После возвращения в Самару мать положила сына в диспансер. Когда у родителей закончились деньги, их будущий убийца снова начал жить с ними, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, преподавательница, проживающая на территории Ровенского района Украины, совершила двойное преступление — 45-летняя женщина застрелила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь. Об этом 6 сентября сообщили представители Национальной полиции страны.