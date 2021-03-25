Тела двух студентов обнаружили в общежитии на Сахалине

Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром 26 марта. Предварительной причиной смерти молодых людей 18 и 19 лет является электротравма.
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В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пятеро студентов трёх ташкентских вузов умерли, отравившись неизвестным веществом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело. Тела студентов были обнаружены в Юнусабадском районе столицы Узбекистана. Они проживали там все вместе в одном частном доме.