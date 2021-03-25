Тела двух студентов обнаружили в общежитии на Сахалине

https://static.news.ru/photo/e171cbe0-bd6a-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два студента Сахалинского государственного университета найдены мёртвыми в общежитии утром 26 марта. Предварительной причиной смерти молодых людей 18 и 19 лет является электротравма.

Об этом сообщает СУ СКР по региону. По факту смерти студентов возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятеро студентов трёх ташкентских вузов умерли, отравившись неизвестным веществом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело. Тела студентов были обнаружены в Юнусабадском районе столицы Узбекистана. Они проживали там все вместе в одном частном доме.