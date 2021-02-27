В Узбекистане пятеро студентов погибли от отравления неизвестным веществом

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Пятеро студентов трёх ташкентских вузов умерли, отравившись неизвестным веществом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело.

Тела студентов были обнаружены вечером 27 февраля в Юнусабадском районе столицы Узбекистана. Они проживали там все в месте в одном частном доме.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом, — сообщила генпрокуратура республики в Telegram-канале.

Расследование гибели молодых людей ведётся по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть нескольких человек, УК Узбекистана. Его ход контролируется генпрокуратурой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Якутии компания из девяти человек отравилась, распивая антисептик. На следующий день скончались три человека — женщина и двое мужчин. Впоследствии число жертв инцидента возросло до семи. В рамках расследования уголовного дела была проведена экспертиза санитайзера. Выяснилось, что он на 60% состоит из метанола.