В телефоне у жителя Мурино нашли интимное видео с 15-летней девочкой

Полиция Санкт-Петербурга задержала 19-летнего жителя Мурино по подозрению в мошенничестве, пишет «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При досмотре его телефона были обнаружены видео интимного характера с 15-летней девушкой.

Задержанный признался, что девушке еще не исполнилось 16 лет и что он знал об этом. Помимо этого, в телефоне были найдены другие видео с «запрещенным» контентом, на которых присутствовали неизвестные молодые люди и девушки.

По словам задержанного, все эти материалы он скачал из мессенджера Telegram. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения материалов с несовершеннолетней.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в педофилии. Подсудимый в январе 2024 года через мессенджер вступил в переписку с несовершеннолетней девочкой и систематически отправлял ей порнографические материалы.