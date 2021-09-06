Уголовное дело возбудили по факту исчезновения двух девочек под Кемерово
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:19, 07 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело, чтобы установить обстоятельства пропажи двух 10-летних девочек в городе Киселёвске. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Одноклассницы не вернулись домой 6 сентября, и где они сейчас — не известно. Ночью родители обратились в полицию.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников, — сообщил Следственный комитет.
Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу.
Ранее стало известно, что 10-летний мальчик пропал 20 августа в городе Кинешме Ивановской области и на следующий день полицейские нашли его на Ленинградском вокзале в Москве.