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Уголовное дело возбудили по факту исчезновения двух девочек под Кемерово

09:19, 07 сентября 2021
Уголовное дело возбудили по факту исчезновения двух девочек под Кемерово Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело, чтобы установить обстоятельства пропажи двух 10-летних девочек в городе Киселёвске. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Одноклассницы не вернулись домой 6 сентября, и где они сейчас — не известно. Ночью родители обратились в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников, — сообщил Следственный комитет.

Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ранее стало известно, что 10-летний мальчик пропал 20 августа в городе Кинешме Ивановской области и на следующий день полицейские нашли его на Ленинградском вокзале в Москве.

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