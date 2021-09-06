Уголовное дело возбудили по факту исчезновения двух девочек под Кемерово

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Мигранты между собой массово не дерутся, конфликты происходят в случайном порядке из-за борьбы за рабочие места. Полиции давно об этом известно, сообщила в интервью NEWS.ru бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик.

По её словам, российские правоохранительные органы зачастую фальсифицируют данные, причём раньше все эти происшествия особого интереса у них не вызывали. А сейчас «массовые драки» — подрались двое, а забрали всех....