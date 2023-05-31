Пища наша: как готовить кашу Рассказываем, как готовить разные каши на воде и молоке

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Какие каши готовят из зерновок

Каши должны обязательно присутствовать в рационе, ведь они содержат множество витаминов, в том числе группы В, микроэлементы, клетчатку и другие полезные вещества. Плотный завтрак и легкий ужин, второе на обед и десерт на полдник — все эти блюда могут быть кашами. Разбираемся в тонкостях кашеварения и делимся традиционными рецептами варки популярных каш.

Быстрый завтрак: как готовить манную кашу

Манная каша — одно из самых простых и быстрых в приготовлении блюд. На весь процесс уходит максимум четверть часа. За несколько минут каша не успеет подгореть, если ее постоянно помешивать. Но для подстраховки дно кастрюли можно сполоснуть холодной водой.

Чтобы сварить классическую манную кашу, потребуется:

пол-литра молока,

4-5 столовых ложей манной крупы,

соль, сахар — по вкусу,

кусочек масла, примерно 20 г.

Молоко наливаем в кастрюлю и ставим на средний огонь. Добавляем соль и сахар, перемешиваем. Когда молоко нагреется, но еще не закипит, всыпаем манную крупу тонкой струйкой и равномерно перемешиваем содержимое кастрюли. Если не отвлекаться и не торопиться, каша получится однородной, без комочков. Через три-четыре минуты кашу снимаем с огня, добавляем масло. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на одну-две минуты. За это время каша настоится и загустеет. Затем раскладываем еду по тарелкам. По желанию в блюдо можно добавить джем или измельченные орехи и сухофрукты. Украшаем кашу нарезанными ягодами (клубника, малина) или фруктами (персик, банан).

Манку производят с помощью перемалывания пшеницы в муку. При более крупном помоле получается пшеничная крупа. Из нее готовят разные каши: разваристые, рассыпчатые, на воде, молоке, мясном бульоне, с овощами или с фаршем.

Фото: Shutterstock Как готовить манную кашу

Рецепт, как варить пшеничную кашу, несложный, но есть нюансы. Для приготовления блюда понадобится:

стакан пшеничной крупы,

полтора-два стакана воды,

соль, сахар по вкусу,

40 г сливочного масла.

Сначала нужно перебрать крупу и промыть ее в холодной воде. Если нужно сварить рассыпчатую кашу на воде, то следует смыть с гранул всю «пудру» (при варке превращается в «клей»). Для этого крупу пересыпаем в дуршлаг и промываем три-четыре раза. Перекладываем ее в кастрюлю, заливаем водой, ставим на средний огонь. Когда вода закипит, убавляем огонь до слабого и варим кашу, периодически помешивая. Чем меньше остается в кастрюле воды, тем более рассыпчатой становится готовая крупа. Сваренную кашу оставляем на несколько минут томиться. Затем раскладываем блюдо по тарелкам, добавляем разные сладости: варенье, мед, сухофрукты. Рассыпчатую крупу часто подают как гарнир к мясу или рыбе.

Выбор джентльменов. Как готовить овсяную кашу

Овсяную кашу готовят из хлопьев трех видов: крупно нарезанных, мелко нарезанных и быстроразваривающихся (тонких). При желании можно приобрести крупу, но варить кашу из такого продукта придется довольно долго. Хлопья различаются по твердости, от которой зависит время приготовления кушанья. На варку каши из быстроразваривающихся хлопьев требуется несколько минут. Однако считается, что такой продукт уступает другим видам овсянки по содержанию полезных веществ.

Рецепт приготовления овсяной каши на молоке включает следующие ингредиенты:

3 стакана молока (0,6 л),

1 стакан хлопьев,

сахар и соль по вкусу,

30 г сливочного масла.

Овсяные хлопья полностью готовы к приготовлению, их не надо перебирать и промывать. Чтобы ускорить варку каши из более твердого продукта, хлопья замачивают в воде. Кастрюлю с молоком ставим на плиту и нагреваем на среднем огне, не доводя до кипения. Затем засыпаем хлопья и варим в течение 10–20 минут, постоянно перемешивая кашу ложкой с длинной ручкой (шумовкой). По мере готовности овсянка начинает бурлить и «извергать» горячие капли. Если мешать кашу обычной ложкой, то можно обжечься. За пять минут до готовности добавляем сначала соль, а затем сахар. Когда каша сварится, кладем в нее кусочек масла, закрываем крышкой. Перед подачей на стол в нее можно добавить фрукты или ягоды.

Фото: Shutterstock Как готовить гречневую кашу

Солнышко в тарелке: как готовить кукурузную кашу

Кукурузная крупа не содержит глютен, поэтому для ее употребления в пищу практически нет ограничений. В продаже имеется шлифованная кукуруза с размером обработанных зерен диаметром от 4 до 1,5 мм. Чем мельче помол, тем быстрее варится каша.

Для приготовления кукурузной каши понадобится:

1 стакан кукурузной крупы,

2 стакана воды,

2 стакана молока,

соль, сахар по вкусу,

50 г сливочного масла.

Кукурузную крупу перебираем и промываем. В кастрюлю с толстым дном наливаем воду, ставим на плиту и доводим до кипения, солим. Промытую крупу перекладываем в кипящую воду и варим на слабом огне около пяти минут. Кашу энергично перемешиваем, так как кукуруза быстро впитывает влагу и пригорает даже в кастрюле с утолщенным дном. Одновременно в другом сосуде нагреваем молоко (следите, чтобы оно не убежало). Потом переливаем его в кастрюлю с кукурузой, все перемешиваем и продолжаем варить кашу на слабом огне еще около 20 минут. На этой стадии нужно быть особенно внимательным и постоянно перемешивать кушанье.

Кукурузная каша быстро густеет, поэтому время от времени можно подливать в кастрюлю горячую воду, чтобы избежать подгорания. В конце варки добавляем сахар и масло. Если поставить остывшую кашу в холодильник, то на другой день она превратится в плотный и влажный «пирог», который можно нарезать на порционные куски, разогреть в микроволновке и подавать на стол вместе с яичницей или овощным рагу.

Фото: Shutterstock Как варить пшеничную кашу

Мировой бестселлер: как готовить рисовую кашу

Из рисовой крупы можно сразу приготовить три блюда: молочную кашу, гарнир к мясу и рисовый отвар, который пьют для улучшения пищеварения, а также используют в косметических и хозяйственных целях. Время приготовления зависит от разновидности риса. По размеру зерен различают круглозерный, среднезерный и длиннозерный рис. По степени обработки крупа бывает шлифованной, нешлифованной и пропаренной. В основном на домашних кухнях используют шлифованный рис с полностью удаленной оболочкой зерен. Нешлифованный продукт содержит больше полезных веществ за счет частично сохраненной зерновой оболочки. Но варить кашу из него придется дольше. Пропаренный рис производят по специальной технологии. Зерна обрабатывают паром до шелушения (снятия мякины). В результате полезные вещества, содержащиеся в верхней, чешуйчатой оболочке, проникают внутрь крупинок, что повышает питательную ценность риса.

Чтобы сварить рисовую кашу, потребуется:

1 стакан риса (можно взять любой, но для молочной каши лучше всего круглозерный),

4 стакана воды (можно больше),

2 стакана молока,

соль, сахар по вкусу,

20 г сливочного масла.

Крупу перебираем, промываем проточной водой и замачиваем на 5–10 минут. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь. Когда жидкость закипит, набухшую крупу перекладываем в кастрюлю и варим десять минут. Затем отвар сливаем через дуршлаг в другую посуду. Если взять больше риса, то на этой стадии можно разделить недоваренную кашу на две части. Одну часть нужно залить теплым молоком и варить до готовности, а из другой можно сделать гарнир или салат (при необходимости доварить в небольшом количестве воды). Круглый рис более клейкий и придает молочной каше вязкости, а длиннозерный, наоборот, рассыпчатый и не слипается. Чтобы уравновесить эти крайности, для комбинированной варки следует взять среднезерный рис.

Фото: Shutterstock Как готовить рисовую кашу

После обмолота: каши из зерновок

Если из риса можно почти одновременно варить сразу два блюда, то какие каши готовят из других зерновок — из круп из цельных зерен: проса, ячменя, гречихи, полбы? Из перечисленных злаков только с гречихой все понятно. Из нее производят ядрицу (есть и другие гречишные продукты).

Как готовить гречневую кашу? Способ приготовления схож с рисом, но без отвара.

Для молочной каши понадобится:

1 стакан гречки,

2 стакана воды,

1 стакан молока,

соль, сахар по вкусу.

Гречку нужно тщательно перебрать. Убираем не только инородные включения, но и ядра с дефектом (горелые, с остатками мякины). Крупу промываем до тех пор, пока вода не станет прозрачной. В кастрюле с толстым дном кипятим воду и перекладываем в нее набухшую гречку, перемешиваем. Огонь уменьшаем. Кастрюлю закрываем крышкой, но периодически ее снимаем, чтобы перемешать и посмотреть, сколько осталось воды. Когда вся влага впитается, нужно попробовать кашу. Если крупа все еще твердая, нужно долить еще немного воды. В почти сваренную кашу добавляем стакан молока и перемешиваем. Через четыре-пять минут молочная гречневая каша готова. Нужно дать ей постоять под крышкой и полотенцем. Но и кашу на воде тоже можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, добавив в нее мед и измельченные орехи.

Фото: Shutterstock Как готовить кашу

Какие каши варят из проса, ячменя и полбы? Просо — это не что иное, как пшено, из которого варят ароматную золотистую кашу. Из ячменя производят перловую, «жемчужную» крупу (от английского perl — «жемчужина»). Название отражает высокую полезность каши для укрепления иммунитета, умственного и физического развития организма. Полба — это крупа из цельных зерен пшеницы. Каша из нее славится обильным содержанием клетчатки и антиоксидантов.

Секрет, как варить вкусную пшенную кашу, заключается в основательной подготовке крупы. Пшенку нужно перебрать, а затем промыть в теплой воде несколько раз. Просо, в отличие от других каш, содержит до 3% растительного жира. Чтобы блюдо не горчило, крупу заливаем кипятком и оставляем на пять минут. Промытую пшенку перекладываем в кастрюлю с кипящей водой, добавляем соль и сахар. Кашу варим на медленном огне, пока вода не впитается. Не забываем о помешивании шумовкой. Затем в кастрюлю вливаем молоко и варим кашу до готовности. Другие зерновки можно делать аналогичным способом.

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