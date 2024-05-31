Очень простой и быстрый рецепт макарон по-флотски

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Макароны по-флотски

Макароны по-флотски — это питательное блюдо с насыщенным вкусом. Рассказываем, как пожарить их по классическому рецепту.

Состав

макароны — 400 г;

фарш (подойдет любой мясной) — 400 г;

луковица — 1 шт.;

паста томатная — 1 ст. л.;

масло растительное — 2-3 ст. л.;

соль, перец — на свое усмотрение.

Способ приготовления

Приготовьте макароны, следуя инструкции от производителя. Чаще всего достаточно от 7 до 10 минут варки в кипятке.

Разогрейте масло на сковороде. Нашинкуйте лук и обжаривайте его 2-3 минуты, пока он не станет прозрачным. Подмешайте фарш, жарьте еще 3–5 минут. Смешайте с томатной пастой, продолжайте жарить еще 5 минут.

Всыпьте вареные макароны в сковороду, смешайте, жарьте еще 2–4 минуты.

Макароны по-флотски можно подавать к столу!

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