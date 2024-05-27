Уха по-мурмански, она же уха по-фински, — это простое в приготовлении сытное блюдо для любителей рыбы. Рассказываем, как сварить рыбный суп самостоятельно.

Ингредиенты

  • Красная рыба (лосось, семга, форель или др.) — 500 г.
  • Вода — 2 л.
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки (10–20%) — 250 мл.
  • Масло сливочное — 30 г.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Зелень — по вкусу.
  • Лавровый лист — по вкусу.

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты: картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Рыбу очистите от чешуи и костей и нарежьте ломтиками.

Выложите картошку в кастрюлю, залейте водой, варите около 10 минут после закипания.

Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте тертую морковь.

Добавьте к картофелю рыбу. Варите еще 7–10 минут, параллельно с этим готовя зажарку.

Добавьте в суп зажарку и лаврушку, сливки. После закипания снимите с огня и оставьте на 5 минут. Посыпьте зеленью.

Сливочная уха по-мурмански готова! При желании блюдо можно дополнить помидорами или болгарским перцем.

Ранее мы поделились рецептом рыбной закуски форшмак.

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