Рыбная солянка — это оригинальный сытный суп с характерным привкусом. Рассказываем, как сварить солянку из рыбы самостоятельно.

Ингредиенты

  • рыба — 500–1000 г;
  • вода — 2 л;
  • лук — 2 шт.;
  • огурцы соленые — 3 шт.;
  • рассол огуречный — 250 мл;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • мука пшеничная — 1 ст. л.;
  • оливки — от 50 г и больше;
  • каперсы — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец горошком — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • масло растительное — 2 ст. л.

В качестве рыбы можно взять лосось, треску, карпа, белугу, семгу, судака и др. на ваш вкус. Разрешается сочетать несколько видов рыбы в одном блюде.

Как приготовить рыбную солянкуФото: Shutterstock/FOTODOMКак приготовить рыбную солянку

Способ приготовления

Варите рыбу около 30 минут на среднем огне, снимая пену.

Нашинкуйте лук, жарьте в масле две минуты. Посыпьте мукой, перемешайте, жарьте еще три минуты. Влейте рассол и доведите до кипения.

Мелко нарежьте огурцы. Вареную рыбу очистите от костей и порежьте на кусочки.

Процедите бульон и снова доведите до кипения. Влейте рассол с луком. Добавьте огурцы, лаврушку, перец, соль. Варите на слабом огне 30–40 минут.

Разлейте по тарелкам, украсьте маслинами, каперсами и зеленью.

Рыбная солянка готова! Иногда в блюдо добавляют морковь и картофель.

Ранее мы поделились рецептом солянки с колбасой.

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