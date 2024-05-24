Как приготовить рыбную солянку: простой рецепт солянки из рыбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбная солянка

Рыбная солянка — это оригинальный сытный суп с характерным привкусом. Рассказываем, как сварить солянку из рыбы самостоятельно.

Ингредиенты

рыба — 500–1000 г;

вода — 2 л;

лук — 2 шт.;

огурцы соленые — 3 шт.;

рассол огуречный — 250 мл;

чеснок — 3–4 зубчика;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

оливки — от 50 г и больше;

каперсы — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец горошком — по вкусу;

зелень — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.

В качестве рыбы можно взять лосось, треску, карпа, белугу, семгу, судака и др. на ваш вкус. Разрешается сочетать несколько видов рыбы в одном блюде.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как приготовить рыбную солянку

Способ приготовления

Варите рыбу около 30 минут на среднем огне, снимая пену.

Нашинкуйте лук, жарьте в масле две минуты. Посыпьте мукой, перемешайте, жарьте еще три минуты. Влейте рассол и доведите до кипения.

Мелко нарежьте огурцы. Вареную рыбу очистите от костей и порежьте на кусочки.

Процедите бульон и снова доведите до кипения. Влейте рассол с луком. Добавьте огурцы, лаврушку, перец, соль. Варите на слабом огне 30–40 минут.

Разлейте по тарелкам, украсьте маслинами, каперсами и зеленью.

Рыбная солянка готова! Иногда в блюдо добавляют морковь и картофель.

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