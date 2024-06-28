Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту

Фото: Ingram Images/Global Look Press

Крабовые палочки

Салат из крабовых палочек — это сытная и нежная закуска, которая придется по вкусу всей семье. Делимся традиционным рецептом крабового салата с рисом, яйцом и кукурузой.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Кукуруза консервированная — 150 г

Рис белый — 1 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Лук, петрушка, укроп — несколько стеблей

Соль — щепотка

Способ приготовления

Посолите воду и варите рис до готовности (потребуется 20–25 минут).

Яйца сварите вкрутую и измельчите соломкой после остывания.

Измельчите крабовые палочки, кусочки должны быть около 5 мм в ширину. Нашинкуйте зелень. Соедините в кастрюле, добавьте рис.

Слейте аквафабу из кукурузных консервов, всыпьте кукурузу в кастрюлю.

Добавьте майонез, перемешайте. Уберите в холодильник настаиваться.

Салат с крабовыми палочками готов!

Порции — 4.

Время приготовления — 30 минут.

Калорийность — 153 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились классическим рецептом винегрета.

Читайте также:

Классический рецепт аппетитного салата «Мимоза»

Простой рецепт салата цезарь с курицей: быстро и очень легко

Простой рецепт фруктового салата: готовим легкую диетическую закуску

Что приготовить за 5 минут: 7 простых рецептов блюд-пятиминуток

Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт