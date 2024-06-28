Салат из крабовых палочек — это сытная и нежная закуска, которая придется по вкусу всей семье. Делимся традиционным рецептом крабового салата с рисом, яйцом и кукурузой.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 200 г
- Кукуруза консервированная — 150 г
- Рис белый — 1 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Лук, петрушка, укроп — несколько стеблей
- Соль — щепотка
Способ приготовления
Посолите воду и варите рис до готовности (потребуется 20–25 минут).
Яйца сварите вкрутую и измельчите соломкой после остывания.
Измельчите крабовые палочки, кусочки должны быть около 5 мм в ширину. Нашинкуйте зелень. Соедините в кастрюле, добавьте рис.
Слейте аквафабу из кукурузных консервов, всыпьте кукурузу в кастрюлю.
Добавьте майонез, перемешайте. Уберите в холодильник настаиваться.
Салат с крабовыми палочками готов!
- Порции — 4.
- Время приготовления — 30 минут.
- Калорийность — 153 ккал на 100 г.
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