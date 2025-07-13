Раскрыто, сколько человек погибли на водоемах Подмосковья 12 июля Четыре человека погибли на водоемах Подмосковья 12 июля

В субботу, 12 июля, на водоемах Подмосковья четыре человека погибли и шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что все граждане пришли на пляжи, спасаясь от жары.

Среди погибших были 18-летний юноша, который катался на сапе в Подольске, 33-летний мужчина, утонувший на озере в Ступино, 41-летний мужчина, утонувший на пруду в Ногинске, 31-летний мужчина, утонувший на пляже в Красногорске. В числе пострадавших — 45-летний нетрезвый купальщик из Филимоновского карьера, 31-летняя девушка, получившая травму при катании на ватрушке, и 13-летний подросток, неудачно искупавшийся в Одинцово. Спасателям удалось предотвратить дополнительные жертвы, оперативно оказав помощь трем тонущим в Москве-реке женщинам.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.