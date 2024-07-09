Рецепт диетических овсяных блинов на кефире: идеально для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные овсяные блины с медом

Любимые лакомства не обязательно должны быть калорийными. Диетические овсяные блины, или просто овсяноблины, — идеальная замена сахарным блинчикам на молоке. Делимся рецептом ПП-закуски.

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 4 ст. л. (40 г)

Кефир — 3 ст. л. (30 мл)

Куриное яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Ингредиенты для овсяных блинов

Способ приготовления

Измельчите овсянку в блендере или кофемолке до состояния муки.

В глубокой емкости соедините яйцо, кефир, соль и разрыхлитель. Взбейте венчиком или вилкой.

Всыпьте муку и смешайте до однородности.

Разогрейте антипригарную сковороду. Если вы используете обычную сковороду, смажьте ее поверхность 1 ст. л. растительного масла.

Круговыми движениями вылейте тесто на сковороду так, чтобы оно равномерно растеклось по поверхности. Жарьте до золотистости (около трех минут). Затем подцепите блин лопаткой, переверните и жарьте еще две минуты.

Диетический блин из овсяной муки готов! В качестве начинки используйте арахисовую пасту, творожный сыр или фрукты.

Количество порций — 1 шт.

Калорийность (без начинки) — 240 ккал на 100 г.

Время приготовления — 10 минут.

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