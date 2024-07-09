Любимые лакомства не обязательно должны быть калорийными. Диетические овсяные блины, или просто овсяноблины, — идеальная замена сахарным блинчикам на молоке. Делимся рецептом ПП-закуски.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 4 ст. л. (40 г)
- Кефир — 3 ст. л. (30 мл)
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка
Способ приготовления
Измельчите овсянку в блендере или кофемолке до состояния муки.
В глубокой емкости соедините яйцо, кефир, соль и разрыхлитель. Взбейте венчиком или вилкой.
Всыпьте муку и смешайте до однородности.
Разогрейте антипригарную сковороду. Если вы используете обычную сковороду, смажьте ее поверхность 1 ст. л. растительного масла.
Круговыми движениями вылейте тесто на сковороду так, чтобы оно равномерно растеклось по поверхности. Жарьте до золотистости (около трех минут). Затем подцепите блин лопаткой, переверните и жарьте еще две минуты.
Диетический блин из овсяной муки готов! В качестве начинки используйте арахисовую пасту, творожный сыр или фрукты.
- Количество порций — 1 шт.
- Калорийность (без начинки) — 240 ккал на 100 г.
- Время приготовления — 10 минут.
Ранее мы поделились рецептом рататуя — диетического овощного рагу.
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