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12 июля 2025 в 09:30

Завтрак за 10 минут! Скрэмбл с сыром и паприкой — готовится на глаз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скрэмбл с сыром и паприкой — нежность на завтрак! Этот скрэмбл — мой любимый способ начать день с удовольствием и энергией. Нежные, почти кремовые яйца с золотистой сырной ноткой и легким дымным ароматом — настоящее объедение! А готовится все за какие-то 10 минут.

Разбиваем 3 яйца в миску, добавляем щепотку соли и перца. Взбиваем вилкой, но не слишком интенсивно — нам нужна однородная масса с небольшими пузырьками воздуха. Секрет в том, чтобы не переусердствовать, иначе скрэмбл получится плотным.

На сковороду отправляем 1 ст. л. растительного масла и 20 г сливочного — это даст нам и антипригарные свойства и тот самый нежнейший вкус. Когда масло прогреется, но еще не начало дымиться, вливаем яйца. Убавляем огонь до среднего.

Теперь самое важное — непрерывно помешиваем яичную массу лопаткой, как будто рисуем восьмерки. Через минуту добавляем 30 г натертого сыра (идеально подойдет чеддер или пармезан) и ½ ч. л. копченой паприки. Продолжаем помешивать еще 2–3 минуты.

Снимаем с огня, когда яйца еще слегка влажные — они дойдут на остаточном тепле. Именно так получается та самая кремовая текстура! Посыпаем свежей зеленью и сразу подаем — на тосте, с овощами или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

яйца
завтраки
кулинария
продукты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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