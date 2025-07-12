Больше никакой пресной гречки — готовим кашу по-купечески

Этот рецепт превращает обычную гречку в сытное и ароматное блюдо с мясом и овощами. Простые ингредиенты и несложный процесс приготовления делают его идеальным вариантом для вкусного ужина или обеда.
Ингредиенты:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- фарш — 300–400 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- гречка — 300 г;
- вода — 600 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Приготовление:
- Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
- Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.
- Введите томатную пасту, перемешайте и тушите 2–3 минуты.
- Добавьте промытую гречку, залейте водой, посолите и поперчите.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 15–20 минут до готовности гречки.
- Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.
Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.