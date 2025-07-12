Больше никакой пресной гречки — готовим кашу по-купечески

Этот рецепт превращает обычную гречку в сытное и ароматное блюдо с мясом и овощами. Простые ингредиенты и несложный процесс приготовления делают его идеальным вариантом для вкусного ужина или обеда.

Ингредиенты:

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

фарш — 300–400 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

гречка — 300 г;

вода — 600 мл;

соль, перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Приготовление:

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета. Введите томатную пасту, перемешайте и тушите 2–3 минуты. Добавьте промытую гречку, залейте водой, посолите и поперчите. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 15–20 минут до готовности гречки. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

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