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12 июля 2025 в 11:51

Больше никакой пресной гречки — готовим кашу по-купечески

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт превращает обычную гречку в сытное и ароматное блюдо с мясом и овощами. Простые ингредиенты и несложный процесс приготовления делают его идеальным вариантом для вкусного ужина или обеда.

Ингредиенты:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • фарш — 300–400 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • гречка — 300 г;
  • вода — 600 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Приготовление:

  1. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
  2. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости, добавьте фарш и готовьте до румяного цвета.
  3. Введите томатную пасту, перемешайте и тушите 2–3 минуты.
  4. Добавьте промытую гречку, залейте водой, посолите и поперчите.
  5. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 15–20 минут до готовности гречки.
  6. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
каши
гречка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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