Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 09:30

Заменяет сладкое, насыщает без калорий! Суперский коктейль из кофе и молока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заменяет сладкое, насыщает без калорий! Суперский коктейль из кофе и молока! Этот кофейно-молочный коктейль напоминает воздушный десерт. Он получается легким, но насыщенным, хорошо утоляет голод и освежает. Подойдет тем, кто считает калории: всего 37 ккал на 100 граммов при использовании обезжиренного молока и сахарозаменителя.

Ингредиенты

  • Молоко 0,5% — 200 мл
  • Кофе растворимый — 2 ч. л.
  • Сахарозаменитель — по вкусу
  • Или мёд — 2 ч. л.
  • Или сахар — по вкусу

Приготовление

  1. Налейте холодное молоко в глубокую миску. Добавьте кофе и выбранный подсластитель или сахар. Взбивайте миксером 30 секунд на слабой скорости. Увеличьте скорость и взбивайте еще 1 минуту. Масса увеличится примерно в 3 раза.
  2. Употребляйте сразу — коктейль быстро оседает. Остаток можно охладить и взбить повторно перед подачей. По желанию посыпьте сверху шоколадной крошкой или украсьте на свой вкус.

Такой коктейль подходит как легкий перекус или десерт без вреда для фигуры.

кофе
молоко
коктейли
похудение
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, как в России можно получить от государства 36 тысяч рублей
Мины с «цифровым нюхом» обнаружили в Курской области
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» итальянскими макаронами после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.