Заменяет сладкое, насыщает без калорий! Суперский коктейль из кофе и молока

Заменяет сладкое, насыщает без калорий! Суперский коктейль из кофе и молока

Заменяет сладкое, насыщает без калорий! Суперский коктейль из кофе и молока! Этот кофейно-молочный коктейль напоминает воздушный десерт. Он получается легким, но насыщенным, хорошо утоляет голод и освежает. Подойдет тем, кто считает калории: всего 37 ккал на 100 граммов при использовании обезжиренного молока и сахарозаменителя.

Ингредиенты

Молоко 0,5% — 200 мл

Кофе растворимый — 2 ч. л.

Сахарозаменитель — по вкусу

Или мёд — 2 ч. л.

Или сахар — по вкусу

Приготовление

Налейте холодное молоко в глубокую миску. Добавьте кофе и выбранный подсластитель или сахар. Взбивайте миксером 30 секунд на слабой скорости. Увеличьте скорость и взбивайте еще 1 минуту. Масса увеличится примерно в 3 раза. Употребляйте сразу — коктейль быстро оседает. Остаток можно охладить и взбить повторно перед подачей. По желанию посыпьте сверху шоколадной крошкой или украсьте на свой вкус.

Такой коктейль подходит как легкий перекус или десерт без вреда для фигуры.