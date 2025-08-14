Пирожки с вишнёвой начинкой — полезный десерт! Вкусное творожное тесто! Эти воздушные пирожки с сочной вишней — идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за фигурой. Творожное тесто делает их невероятно мягкими, а вишнёвая начинка с лёгкой кислинкой — настоящий взрыв вкуса!

Ингредиенты для теста

Творог 1% — 130 г

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 60 г

Сахарозаменитель — по вкусу

Для начинки

Вишня замороженная — 100 г

Крахмал кукурузный — 5 г

Вода — 20 мл

Сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

Отделите белок от желтка. Белок смешайте с творогом, мукой и сахарозаменителем — замесите мягкое тесто. Для начинки соедините вишню, крахмал, воду и сахарозаменитель в небольшой кастрюльке. На медленном огне, постоянно помешивая, доведите до загустения (около 2–3 минут). Вишню можно слегка размять, чтобы начинка была однороднее. Тесто разделите на 4 части, каждую раскатайте в кружок. Выложите начинку, сформируйте пирожки. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки, предварительно смазав желтком.

