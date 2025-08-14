Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пирожки с вишнёвой начинкой — полезный десерт! Вкусное творожное тесто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки с вишнёвой начинкой — полезный десерт! Вкусное творожное тесто! Эти воздушные пирожки с сочной вишней — идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за фигурой. Творожное тесто делает их невероятно мягкими, а вишнёвая начинка с лёгкой кислинкой — настоящий взрыв вкуса!

Ингредиенты для теста

  • Творог 1% — 130 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 60 г
  • Сахарозаменитель — по вкусу

Для начинки

  • Вишня замороженная — 100 г
  • Крахмал кукурузный — 5 г
  • Вода — 20 мл
  • Сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

  1. Отделите белок от желтка. Белок смешайте с творогом, мукой и сахарозаменителем — замесите мягкое тесто. Для начинки соедините вишню, крахмал, воду и сахарозаменитель в небольшой кастрюльке. На медленном огне, постоянно помешивая, доведите до загустения (около 2–3 минут). Вишню можно слегка размять, чтобы начинка была однороднее.
  2. Тесто разделите на 4 части, каждую раскатайте в кружок. Выложите начинку, сформируйте пирожки. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки, предварительно смазав желтком.

Ранее мы готовили кабачково-картофельные гнезда с сыром и яйцами! Вкусно, полезно и просто.

