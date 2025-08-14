Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кабачково-картофельные гнезда с сыром и яйцами! Вкусно, полезно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые гнезда с сыром и яйцами — вкусно и полезно! Эти нежные овощные гнезда с расплавленным сыром станут отличным легким ужином или оригинальной закуской. Просто, быстро и очень аппетитно!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Морковь — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 60 г
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка
  • Яйца — по количеству гнезд
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Очищенные кабачок, морковь и картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, рубленую зелень, соль и перец, тщательно перемешайте. Сформируйте из овощной массы «гнезда» на противне, застеленном пергаментом. Запекайте 20–30 минут.
  2. Потом в центр каждого гнезда вбейте по яйцу, положите половинку помидора черри и щедро посыпьте тертой моцареллой. Выпекайте еще минут 10 до готовности яйца.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

кабачки
картофель
сыр
простой рецепт
