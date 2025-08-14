Кабачково-картофельные гнезда с сыром и яйцами! Вкусно, полезно и просто

Кабачковые гнезда с сыром и яйцами — вкусно и полезно! Эти нежные овощные гнезда с расплавленным сыром станут отличным легким ужином или оригинальной закуской. Просто, быстро и очень аппетитно!

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (средний)

Морковь — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 60 г

Сыр моцарелла — 100 г

Помидоры черри — 8–10 шт.

Зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка

Яйца — по количеству гнезд

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Очищенные кабачок, морковь и картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, рубленую зелень, соль и перец, тщательно перемешайте. Сформируйте из овощной массы «гнезда» на противне, застеленном пергаментом. Запекайте 20–30 минут. Потом в центр каждого гнезда вбейте по яйцу, положите половинку помидора черри и щедро посыпьте тертой моцареллой. Выпекайте еще минут 10 до готовности яйца.

