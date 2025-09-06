Саммит ШОС — 2025
Плавленый сыр за 5 минут из творога: вкуснятина на тосты и бутерброды

Плавленый сыр за 5 минут из творога! Вкуснятина на тосты и бутерброды! Идеальный вариант полезной намазки для тостов, бутербродов или овощных палочек! Нежный, воздушный и с насыщенным сливочным вкусом. Готовится из простых ингредиентов, которые всегда под рукой.

Ингредиенты

  • Творог — 350 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Сливочное масло — 60 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Все ингредиенты смешать в блендере до однородной массы. Перелить смесь в сотейник и варить на среднем огне 3–5 минут, постоянно помешивая. Сначала масса будет комковатой, но постепенно превратится в гладкую кремообразную текстуру.
  2. Готовый сыр можно дополнить зеленью, печеным перцем или другими добавками по вкусу.

Ранее мы рассказывали, как выбрать качественный сыр. Жмем, нюхаем, читаем — гид от экспертов.

