Плавленый сыр за 5 минут из творога: вкуснятина на тосты и бутерброды

Плавленый сыр за 5 минут из творога! Вкуснятина на тосты и бутерброды! Идеальный вариант полезной намазки для тостов, бутербродов или овощных палочек! Нежный, воздушный и с насыщенным сливочным вкусом. Готовится из простых ингредиентов, которые всегда под рукой.

Ингредиенты

Творог — 350 г

Яйцо — 1 шт

Сливочное масло — 60 г

Соль — 1/2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Приготовление

Все ингредиенты смешать в блендере до однородной массы. Перелить смесь в сотейник и варить на среднем огне 3–5 минут, постоянно помешивая. Сначала масса будет комковатой, но постепенно превратится в гладкую кремообразную текстуру. Готовый сыр можно дополнить зеленью, печеным перцем или другими добавками по вкусу.

