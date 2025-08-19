Как выбрать качественный сыр? Жмем, нюхаем, читаем — гид от экспертов

Как выбрать качественный сыр? Жмем, нюхаем, читаем! Мы собрали полный гид по маркировке от экспертов. Покупаете сыр, а он оказывается безвкусным или резиновым? Разбираемся, как по данным упаковки отличить настоящий продукт от подделки.

Что должно быть на этикетке? 5 обязательных пунктов.

Надпись «Сыр» (а не «сырный продукт»). Если в составе растительные жиры, это не сыр (по ГОСТ 32260-2013). Состав только: молоко, закваска, ферменты, соль. Без пальмового масла, крахмала, консервантов (Е200–Е299). Срок годности. Натуральный сыр хранится 14–30 дней (твердые сорта — до 6 мес.). Если срок больше, добавлены консерванты. ГОСТ или ТУ? Предпочтительнее ГОСТ (строгие стандарты). ТУ — производитель сам устанавливает нормы. Энергетическая ценность. Настоящий сыр: 300–400 ккал / 100 г. «Лёгкий» с 200 ккал — признак замены молочного жира.

3 лайфхака при выборе

Проверьте упругость — при нажатии качественный сыр слегка пружинит, но не крошится. Посмотрите на срез — дырки должны быть неравномерными (кроме маасдама). Понюхайте — резкий химический запах = добавки.

Ранее мы рассказывали , как сделать домашний адыгейский сыр за 15 минут. Так можно и забыть о магазинном!