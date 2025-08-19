Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:30

Как выбрать качественный сыр? Жмем, нюхаем, читаем — гид от экспертов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать качественный сыр? Жмем, нюхаем, читаем! Мы собрали полный гид по маркировке от экспертов. Покупаете сыр, а он оказывается безвкусным или резиновым? Разбираемся, как по данным упаковки отличить настоящий продукт от подделки.

Что должно быть на этикетке? 5 обязательных пунктов.

  1. Надпись «Сыр» (а не «сырный продукт»). Если в составе растительные жиры, это не сыр (по ГОСТ 32260-2013).
  2. Состав только: молоко, закваска, ферменты, соль. Без пальмового масла, крахмала, консервантов (Е200–Е299).
  3. Срок годности. Натуральный сыр хранится 14–30 дней (твердые сорта — до 6 мес.). Если срок больше, добавлены консерванты.
  4. ГОСТ или ТУ? Предпочтительнее ГОСТ (строгие стандарты). ТУ — производитель сам устанавливает нормы.
  5. Энергетическая ценность. Настоящий сыр: 300–400 ккал / 100 г. «Лёгкий» с 200 ккал — признак замены молочного жира.

3 лайфхака при выборе

  1. Проверьте упругость — при нажатии качественный сыр слегка пружинит, но не крошится.
  2. Посмотрите на срез — дырки должны быть неравномерными (кроме маасдама).
  3. Понюхайте — резкий химический запах = добавки.

Ранее мы рассказывали , как сделать домашний адыгейский сыр за 15 минут. Так можно и забыть о магазинном!

сыр
качество
магазин
продукты
эксперты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сами звонят мошенникам по четырем причинам
Трамп назвал главную ошибку Украины в конфликте с Россией
Машинист московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.