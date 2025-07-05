Так можно и забыть про магазинный сыр! Домашний адыгейский за 15 минут

Так можно и забыть про магазинный сыр! Домашний адыгейский за 15 минут

Так можно и забыть про магазинный сыр! Домашний адыгейский с зеленью и паприкой! Откройте для себя настоящий вкус Кавказа с домашним адыгейским сыром, щедро приправленным свежей зеленью и копченой паприкой! Натуральный, мягкий и ароматный — он отлично сочетается с овощами, свежим хлебом или используется как начинка для лепешек и бутербродов. Варится всего 15 минут, потом остается подождать охлаждения.

Ингредиенты

Молоко пожирнее — 1 л

Кефир — 1 л

Яйца — 3 шт.

Соль — 3 ч. л.

Зелень — по вкусу

Паприка копченая — по вкусу

Приготовление

Влейте молоко и кефир в кастрюлю и нагревайте на среднем огне, помешивая, до закипания. Взбейте яйца с солью до однородности. Влейте яичную смесь в горячую молочно-кефирную массу. Варите на медленном огне 5–7 минут, постоянно помешивая, пока сырная масса не отделится от сыворотки. Перелейте массу в дуршлаг, застеленный марлей, и дайте сыворотке стечь. Добавьте мелко нарезанную зелень и паприку в сырную массу. Завяжите марлю узлом и поместите под пресс на 4–5 часов или на ночь при комнатной температуре.

Готовый сыр храните в холодильнике до четырех дней.

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