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05 июля 2025 в 10:00

Так можно и забыть про магазинный сыр! Домашний адыгейский за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Так можно и забыть про магазинный сыр! Домашний адыгейский с зеленью и паприкой! Откройте для себя настоящий вкус Кавказа с домашним адыгейским сыром, щедро приправленным свежей зеленью и копченой паприкой! Натуральный, мягкий и ароматный — он отлично сочетается с овощами, свежим хлебом или используется как начинка для лепешек и бутербродов. Варится всего 15 минут, потом остается подождать охлаждения.

Ингредиенты

  • Молоко пожирнее — 1 л
  • Кефир — 1 л
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — 3 ч. л.
  • Зелень — по вкусу
  • Паприка копченая — по вкусу

Приготовление

  1. Влейте молоко и кефир в кастрюлю и нагревайте на среднем огне, помешивая, до закипания. Взбейте яйца с солью до однородности. Влейте яичную смесь в горячую молочно-кефирную массу. Варите на медленном огне 5–7 минут, постоянно помешивая, пока сырная масса не отделится от сыворотки.
  2. Перелейте массу в дуршлаг, застеленный марлей, и дайте сыворотке стечь. Добавьте мелко нарезанную зелень и паприку в сырную массу. Завяжите марлю узлом и поместите под пресс на 4–5 часов или на ночь при комнатной температуре.

Готовый сыр храните в холодильнике до четырех дней.

Ранее мы готовили творожный сыр из замороженного кефира дома. Дешево и без химии!

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молоко
сметана
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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