Пирамидки из кабачковых оладий с колбасой и помидором! Бомбезная закуска

Пирамидки из кабачковых оладий с колбасой и помидором! Бомбезная закуска

Пирамидки из кабачковых оладий с колбасой и помидором! Бомбезная закуска. Эти нежные оладьи из кабачков получаются сочными внутри и хрустящими снаружи. Блюдо богато белком и клетчаткой, а готовится буквально за несколько минут. Отличный вариант для перекуса или ужина!

Ингредиенты:

кабачки — 600 г (очищенные, натёртые);

яйца — 2 шт.;

сыр твёрдый — 100 г (натереть);

мука — 4 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

зелень (укроп/петрушка) — по вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.;

колбаса — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

греческий йогурт — 100 г;

пармезан — 20 г;

чеснок — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натрите на мелкой тёрке, посолите и оставьте на пять минут. Затем отожмите лишний сок. Добавьте яйца, тёртый сыр, муку и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите оладьи на плоское блюдо, смажьте йогуртом с чесноком, сверху выложите по кружочку колбасы и помидора. Присыпьте пармезаном.

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