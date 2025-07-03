Пирамидки из кабачковых оладий с колбасой и помидором! Бомбезная закуска. Эти нежные оладьи из кабачков получаются сочными внутри и хрустящими снаружи. Блюдо богато белком и клетчаткой, а готовится буквально за несколько минут. Отличный вариант для перекуса или ужина!
Ингредиенты:
- кабачки — 600 г (очищенные, натёртые);
- яйца — 2 шт.;
- сыр твёрдый — 100 г (натереть);
- мука — 4 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- зелень (укроп/петрушка) — по вкусу;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- колбаса — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- греческий йогурт — 100 г;
- пармезан — 20 г;
- чеснок — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки натрите на мелкой тёрке, посолите и оставьте на пять минут. Затем отожмите лишний сок. Добавьте яйца, тёртый сыр, муку и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.
- Жарьте на среднем огне две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите оладьи на плоское блюдо, смажьте йогуртом с чесноком, сверху выложите по кружочку колбасы и помидора. Присыпьте пармезаном.
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