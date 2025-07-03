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03 июля 2025 в 09:30

Пирамидки из кабачковых оладий с колбасой и помидором! Бомбезная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирамидки из кабачковых оладий с колбасой и помидором! Бомбезная закуска. Эти нежные оладьи из кабачков получаются сочными внутри и хрустящими снаружи. Блюдо богато белком и клетчаткой, а готовится буквально за несколько минут. Отличный вариант для перекуса или ужина!

Ингредиенты:

  • кабачки — 600 г (очищенные, натёртые);
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр твёрдый — 100 г (натереть);
  • мука — 4 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • зелень (укроп/петрушка) — по вкусу;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • колбаса — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • греческий йогурт — 100 г;
  • пармезан — 20 г;
  • чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки натрите на мелкой тёрке, посолите и оставьте на пять минут. Затем отожмите лишний сок. Добавьте яйца, тёртый сыр, муку и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи.
  2. Жарьте на среднем огне две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите оладьи на плоское блюдо, смажьте йогуртом с чесноком, сверху выложите по кружочку колбасы и помидора. Присыпьте пармезаном.

Ранее мы готовили идеальное рагу из кабачка, фасоли и картошки! Без мяса, но в восторге все.

кабачки
оладьи
помидоры
КОЛБАСА
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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