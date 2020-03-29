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Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Высказывались разные прогнозы развития ситуации. Вечером президент принял решение выступить с заявлением. Формулировки дорабатывались ночью, утром и в первой половине следующего дня, — сказал политик в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Пескова, пандемия коронавируса — это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, заранее имея поэтапный план действий.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.