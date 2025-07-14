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14 июля 2025 в 13:08

В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину

Песков: Кремль приветствует желание графа Шереметева переселиться в Россию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кремль получил письмо графа Петра Шереметева, в котором он выразил желание вернуться на историческую родину, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. При этом он отказался судить о состоянии Европы из-за такого шага аристократа.

Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметева. Мы получили эту информацию. <...> Наш соотечественник изъявил такое желание, и, конечно, это можно только приветствовать, — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что Шереметев направил персональное обращение президенту России Владимиру Путину. В письме потомок знаменитого дворянского рода изложил намерение окончательно переехать из Франции в Россию вместе со своим имуществом, включая ценную семейную коллекцию.

В свою очередь посольство России во Франции подтвердило получение письма от графа Шереметева. В дипмиссии подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт с потомком знаменитого дворянского рода. Там отметили его «значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества».

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