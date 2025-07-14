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14 июля 2025 в 14:05

Кремль отреагировал на стрельбу Эстонии из HIMARS

Кремль счел провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва расценивает первые боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые эстонские военные провели на прошлой неделе, как провокацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит РБК, Россия как балтийское государство намерена отстаивать свои интересы в регионе. Также Песков обратил внимание, что Балтика стала регионом, «где царит атмосфера напряженности», на фоне агрессивной политики прибрежных государств ЕС.

То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью, — отметил пресс-секретарь президента.

До этого стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России. Как заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, Таллин требует включить снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО. По его словам, это произошло после вступления в блок Швеции и Финляндии.

Дмитрий Песков
Эстония
стрельбы
провокации
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