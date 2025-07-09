В Европе приписали принадлежность Балтийского моря к НАТО

Балтийское море стало внутренним морем НАТО, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства страны, это произошло после вступления в блок Швеции и Финляндии. Министр добавил, что укрепление польского побережья Балтийского моря является «данью уважения» Североатлантическому альянсу.

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем Альянса, — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности российских войск на западе Украины. По данным военных, в небе также действовали самолеты стран-союзников по НАТО. Польское командование уточнило, что ситуация находится под полным контролем. Отмечается, что истребители готовы оперативно реагировать при необходимости.

До этого ВВС Германии подняли по тревоге два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолета Ил-20М, обнаруженного над Балтийским морем. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве.