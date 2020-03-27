https://static.news.ru/photo/1205e654-7042-11ea-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал заметный рост рейтинга доверия и уровня одобрения деятельности президента Владимира Путина после телеобращения, в котором глава государства рассказал о мерах поддержки населения в условиях распространения коронавируса в России.

Рейтинг одобрения поднялся с 60,3% до 63,5%, уровень доверия Путину как политику — с 67% до 69%.

По данным ВЦИОМ, президентские рейтинги улучшились именно в день телеобращения. Недоверие к Путину сохранилось у 28,4% опрошенных россиян.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и предложил другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.