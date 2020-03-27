Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал заметный рост рейтинга доверия и уровня одобрения деятельности президента Владимира Путина после телеобращения, в котором глава государства рассказал о мерах поддержки населения в условиях распространения коронавируса в России.
Рейтинг одобрения поднялся с 60,3% до 63,5%, уровень доверия Путину как политику — с 67% до 69%.
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Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и предложил другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.
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