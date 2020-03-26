https://static.news.ru/photo/49d66dc0-6f6a-11ea-b810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона о повышении пособий по временной нетрудоспособности до минимального размера оплаты труда (МРОТ), равного 12,1 тысячи рублей.

Согласно опубликованному документу, пособия начнут рассчитывать по обновлённой методике с 1 апреля, а продолжат как минимум до 31 декабря. На территориях, где введены региональные коэффициенты, больничные продолжат начислять с местной надбавкой.

Правительство оценило бюджетные затраты в 6,9 миллиарда рублей — на 2,3% больше, чем изначально предусмотрели на 2020 год.

Как писал NEWS.ru, с инициативой выступил президент Владимир Путин в экстренном обращении к нации 25 марта. Уравнивание больничных и МРОТ глава государства назвал необходимым в условиях распространения коронавируса. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.

Только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.