Правительство России внесло в Государственную думу проект закона о повышении пособий по временной нетрудоспособности до минимального размера оплаты труда (МРОТ), равного 12,1 тысячи рублей.
Согласно
Правительство оценило бюджетные затраты в 6,9 миллиарда рублей — на 2,3% больше, чем изначально предусмотрели на 2020 год.
Как писал NEWS.ru, с инициативой выступил президент Владимир Путин в экстренном обращении к нации 25 марта. Уравнивание больничных и МРОТ глава государства назвал необходимым в условиях распространения коронавируса. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.
Только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.
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