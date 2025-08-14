Пермские посикунчики — сочные пирожки с фаршем! Такие вы точно не ели! Эти ароматные жареные пирожки — настоящая кулинарная визитка Пермского края! Сочная мясная начинка с хрустящим огурчиком, нежное тесто на сметане и аппетитная румяная корочка… Обязательно попробуйте с традиционным рассолом или сметанным соусом — пальчики оближешь!
Ингредиенты для теста
- Яйца — 2 шт.
- Вода — 100 мл
- Сметана — 4 ст. л. (100 г)
- Мука — 500 г (+ немного при замесе)
- Соль — 1/2 ч. л.
Для начинки
- Домашний фарш — 400 г
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Солёные огурцы — 1–2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Замесите упругое тесто: соедините яйца, воду, сметану и соль, постепенно введите муку. Если липнет к рукам — подсыпьте ещё немного муки. Разделите на шарики по 35 г, раскатайте в кружки толщиной 2 мм.
- Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком и огурцами, приправьте. Выложите начинку на тесто, защипните края «косичкой». Обжарьте в большом количестве масла по 4 минуты с каждой стороны до румяности.
Подача по-пермски: с рассолом или горчицей, разведённой 6% уксусом. По-домашнему: со сметаной, смешанной с рубленой зеленью.
