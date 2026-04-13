13 апреля 2026 в 12:30

Пеку такие ватрушки направо и налево: рецепт за 5 минут из пачки творога и яйца

Фото: D-NEWS.ru
Иногда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгой возни с тестом — именно для таких случаев этот рецепт просто находка. Все смешивается за пару минут, из самых простых продуктов, а в итоге получаются мягкие, нежные ватрушки с аппетитной серединкой. Отличный вариант и на завтрак, и как полезная сладость без лишних усилий.

Ингредиенты

Творог — 180 г, яйцо — 1 шт., мука (пшеничная или рисовая) — 60 г, разрыхлитель — щепотка, подсластитель — по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты смешать до однородной массы — тесто получается мягким и слегка липким. Сформировать небольшие ватрушки, при желании по краям можно добавить миндальные лепестки для красивой корочки. Отправить в разогретую духовку и выпекать около 15 минут.

Затем достать, сделать небольшое углубление в центре и выложить начинку. Снова отправить в духовку еще на 10 минут до готовности.

Для начинки подойдет мягкий творог с подсластителем — получается нежно и сливочно. Второй вариант — яблоки с корицей: нарезать кубиками и немного потушить на сливочном масле около 5 минут.

Проверено редакцией
Сеять можно прямо в грунт: эти цветы превратят ваш сад в россыпь коралловых горошин с июня до октября
Общество
Сеять можно прямо в грунт: эти цветы превратят ваш сад в россыпь коралловых горошин с июня до октября
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепёшек готова за полчаса
Общество
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепёшек готова за полчаса
Сырный кулич родом из Италии — готовим альтернативу пасхальной классике
Общество
Сырный кулич родом из Италии — готовим альтернативу пасхальной классике
Беру килограмм творога и готовлю впрок корзиночки для завтраков: замораживаю, а после запекаю
Общество
Беру килограмм творога и готовлю впрок корзиночки для завтраков: замораживаю, а после запекаю
5 минут, 1 яйцо и пачка творога: готовим шоколадную запеканку — некалорийная вкусняшка
Общество
5 минут, 1 яйцо и пачка творога: готовим шоколадную запеканку — некалорийная вкусняшка
Ольга Шмырева
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

