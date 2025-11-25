Пачка готового теста и горсть орехов — пеку украинские кифлики: нежные колечки с тающей серединкой

Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но пост накладывает ограничения, на помощь приходят старинные рецепты украинской кухни. Кифлики — эти нежные рогалики из песочного теста с ореховой или маковой начинкой — как раз тот случай, когда скромный набор продуктов превращается в изысканное лакомство. Я предлагаю упрощенный вариант с вытяжным тестом, который под силу даже начинающей хозяйке. А если совсем нет времени возиться с тестом, смело берите покупное слоеное — результат все равно получится восхитительным. Эти хрустящие сладости идеально подходят к чаю, кофе.

Для теста замесите 175 г муки со 100 мл воды, 1 ст.л. растительного масла и щепоткой соли. Дайте тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки измельчите 100 г грецких орехов, смешайте с 2 ст.л. мака, 1 ст.л. сахарной пудры и 2 ст.л. яблочного повидла. Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте растительным маслом и равномерно распределите начинку. Сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C 20-25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть и наслаждайтесь хрустящей текстурой и сладкой начинкой с чаем или молоком!

