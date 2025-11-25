День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:00

Пачка готового теста и горсть орехов — пеку украинские кифлики: нежные колечки с тающей серединкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но пост накладывает ограничения, на помощь приходят старинные рецепты украинской кухни. Кифлики — эти нежные рогалики из песочного теста с ореховой или маковой начинкой — как раз тот случай, когда скромный набор продуктов превращается в изысканное лакомство. Я предлагаю упрощенный вариант с вытяжным тестом, который под силу даже начинающей хозяйке. А если совсем нет времени возиться с тестом, смело берите покупное слоеное — результат все равно получится восхитительным. Эти хрустящие сладости идеально подходят к чаю, кофе.

Для теста замесите 175 г муки со 100 мл воды, 1 ст.л. растительного масла и щепоткой соли. Дайте тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки измельчите 100 г грецких орехов, смешайте с 2 ст.л. мака, 1 ст.л. сахарной пудры и 2 ст.л. яблочного повидла. Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте растительным маслом и равномерно распределите начинку. Сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C 20-25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть и наслаждайтесь хрустящей текстурой и сладкой начинкой с чаем или молоком!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Общество
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
Общество
Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
Хрустящие чуду на завтрак — готовлю с тыквой и без капли мяса: вкуснота из Дагестана
Общество
Хрустящие чуду на завтрак — готовлю с тыквой и без капли мяса: вкуснота из Дагестана
Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество
Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Беру горстку муки, ветчину и немного сыра. Готовлю яичные конвертики — получается вкусно и нежно, а усилий ноль
Общество
Беру горстку муки, ветчину и немного сыра. Готовлю яичные конвертики — получается вкусно и нежно, а усилий ноль
рецепты
завтраки
перекусы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.