Открываю банку — и сразу праздник! Баклажанная икра в банках на зиму!

Открываю банку — и сразу праздник! Баклажанная икра в банках на зиму!

Баклажанная икра «Как у бабушки» — пальчики оближешь! Эта икра — настоящая песня летних овощей в банке! Густая, ароматная, с легкой дымчатой ноткой — зимой она напомнит о теплых деньках. Готовила сегодня — на кухне стоял такой запах, что соседи заглядывали!

Беру 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 500 г лука, 500 г моркови, 3 перца болгарских. Баклажаны запекаю целиком в духовке при 200 °C до мягкости (минут 40). Остальные овощи режу кубиками.

На сковороде с маслом сначала пассерую лук до прозрачности, потом добавляю морковь — жарю до мягкости. Выкладываю перец, через 5 минут — помидоры. Тушу под крышкой 15 минут.

Готовые баклажаны очищаю от кожицы, мякоть мелко рублю ножом (чтобы чувствовалась текстура). Соединяю с тушеными овощами, добавляю 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, 1 ч. л. сахара. Тушим еще 20 минут на медленном огне — важно, чтобы испарилась лишняя влага.

В конце добавляю рубленый чеснок (5 зубчиков) и зелень. Раскладываю по стерильным банкам, закатываю. Переворачиваю, укутываю — пусть медленно остывает.

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