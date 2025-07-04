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04 июля 2025 в 13:23

Беру баклажаны и готовлю аджапсандали — хрустяшка с пикантным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аджапсандали — грузинское блюдо, где баклажаны получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Пикантный вкус, яркие овощи и простота приготовления. Идеальный вариант для сытного ужина.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • лук — 5 шт.;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кружками, посолить, оставить на 15 минут.
  2. Промыть, обсушить, обжарить до хрустящей корочки.
  3. Лук нарезать полукольцами, обжарить до прозрачности.
  4. Помидоры нарезать кубиками, добавить к луку.
  5. Тушить 10 минут, посолить, поперчить.
  6. Выложить баклажаны, прогреть 5 минут.

Подавать горячими или холодными. Хрустящие баклажаны в ароматном соусе — это настоящий праздник вкуса!

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
баклажаны
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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