Беру баклажаны и готовлю аджапсандали — хрустяшка с пикантным вкусом

Аджапсандали — грузинское блюдо, где баклажаны получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Пикантный вкус, яркие овощи и простота приготовления. Идеальный вариант для сытного ужина.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 кг;
- помидоры — 1 кг;
- лук — 5 шт.;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кружками, посолить, оставить на 15 минут.
- Промыть, обсушить, обжарить до хрустящей корочки.
- Лук нарезать полукольцами, обжарить до прозрачности.
- Помидоры нарезать кубиками, добавить к луку.
- Тушить 10 минут, посолить, поперчить.
- Выложить баклажаны, прогреть 5 минут.
Подавать горячими или холодными. Хрустящие баклажаны в ароматном соусе — это настоящий праздник вкуса!
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