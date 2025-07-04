Беру баклажаны и готовлю аджапсандали — хрустяшка с пикантным вкусом

Беру баклажаны и готовлю аджапсандали — хрустяшка с пикантным вкусом

Аджапсандали — грузинское блюдо, где баклажаны получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Пикантный вкус, яркие овощи и простота приготовления. Идеальный вариант для сытного ужина.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

лук — 5 шт.;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кружками, посолить, оставить на 15 минут. Промыть, обсушить, обжарить до хрустящей корочки. Лук нарезать полукольцами, обжарить до прозрачности. Помидоры нарезать кубиками, добавить к луку. Тушить 10 минут, посолить, поперчить. Выложить баклажаны, прогреть 5 минут.

Подавать горячими или холодными. Хрустящие баклажаны в ароматном соусе — это настоящий праздник вкуса!

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