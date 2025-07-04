Секрет этого крабового салата в нарезке парментье! Хит по совету повара. Это французский кулинарный термин для обозначения нарезки, в этой технике продукты следует нарезать кубиками размером 1–1,5 см. Минимум усилий, правильные кубики и доступные продукты — вот секрет этого аппетитного крабового салата. Он украсит любой стол, будь то званый обед или быстрый ланч.

Ингредиенты

Крабовое мясо — 300 г

Огурцы — 1 шт

Твердый сыр — 100 г

Куриные яйца — 4 шт.

Консервированная кукуруза — 200 г

Майонез — 2 ст. л.

Приготовление

Яйца сварить вкрутую (около 10 минут), затем остудить под холодной водой и очистить от скорлупы. Крабовое мясо, огурцы, яйца и сыр нашинковать нарезкой парментье. В подходящей емкости смешать крабовые палочки, нарезанные яйца и сыр, а также добавить кукурузу. Заправить салат майонезом, при желании добавить немного соли. Все ингредиенты тщательно перемешать и дать салату настояться 5–10 минут.

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