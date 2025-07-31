Вкуснее драников и омлета! Зеленая яичница на сковороде за 10 минут!

Вкуснее драников и омлета! Зеленая яичница на сковороде за 10 минут!

Зеленая яичница — свежий взгляд на привычный завтрак. Утро начинается с правильного завтрака! Эта зеленая яичница — не просто красивое блюдо, а настоящая витаминная бомба, которая зарядит вас энергией на весь день. Сочетание свежих овощей и яиц создает идеальный баланс белков и клетчатки, а яркий цвет поднимает настроение с самого утра. Готовится всего 15 минут — идеально для будних дней!

Начните с подготовки овощей. 100 г кабачка нарежьте тонкими полукольцами, 5-6 соцветий брокколи разберите на мелкие части. 1 маленькую луковицу нашинкуйте кубиками, 1 сладкий перец — соломкой. 1 помидор нарежьте дольками, 1 зубчик чеснока мелко порубите.

Разогрейте на сковороде 2 ст. л. оливкового масла. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и через 30 секунд — кабачок. Через 2 минуты положите брокколи и перец, жарьте на среднем огне 5 минут, помешивая. В конце добавьте помидоры, посолите и поперчите по вкусу.

Сделайте в овощах 2 углубления, влейте в них по яйцу. Накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты до желаемой степени прожарки желтка. Можно аккуратно перевернуть яйца, если любите глазунью с двух сторон.

Подавайте сразу же, пока яичница горячая. Украсьте свежей зеленью и ломтиком цельнозернового хлеба. Такой завтрак не только порадует вкусом, но и обеспечит вас витаминами на весь день. Попробуйте — и обычная яичница заиграет новыми красками!

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